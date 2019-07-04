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Gıdı sarkmalarını önlemek bu 2 tarifle mümkün!

Yaş ilerledikçe gıdı sarkması birçok kişide görünüyor. Peki ama bunu durdurmanın bir yolu yok mu?

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
Gıdı sarkmalarını önlemek bu 2 tarifle mümkün!

Gıdı sarkmaları yaş ve beslenmeyle doğru orantılıdır. Doğru beslendiğiniz ve egzersizlerinizi aksamadığınız takdirde, derinizin gerginliği kendini koruyacaktır. Bunlara ek olarak dışarıdan takviye gerektiren durumlarda vardır. Yüz egzersizleri ve doğal gerginlik verici uygulamalar..

Gerginliği artırmak için haftada iki kere kakao maskesi uygulayabilirsiniz. Kakao maskesi botoks etkisi vererek, deri altındaki yapıları kuvvetlendiriyor. Bunun dışından yüz egzersizlerini de ihmal etmemelisiniz.

1- Yumurtalı kür

  • 2 adet yumurtanın beyazı
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı nane yağı

Bütün malzemeleri homojen şekilde karıştırarak, gıdı bölgenize uygulayın. Bolca vitamin ve mineral takviyesi sağlayan maske, gergin ve beslenmiş bir cilde sebep olacaktır.

Yarım saat boyunca maskeyi bekletmeli ve ılık suyla durulamalısınız.

 

2 - Patatesli kür

  • 1 adet patates
  • 1 tane yumurtanın beyazı
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 3 damla limon

Bütün malzemeleri karıştırarak gıdınıza masaj yaparak uygulayın. 45 dakika sonra ılık suyla durulayın. Oldukça etkili olan bu maskeyi, haftada bir kere uygulamanız yeterli olacaktır.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
  1. gıdı sarkması
  2. gıdı sarkmasına önlem
  3. gıdı sarkması için gözüm
  4. gıdı sarkmasına bitkisel çözüm

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