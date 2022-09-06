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Spor Gideceklerin başında geliyordu ya şimdi?
Spor

Gideceklerin başında geliyordu ya şimdi?

Galatasaray'da Dubois'in sakatlanmasıyla sağ beki devralan Sacha Boey performansıyla alkış alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 10:38:00 -
Gideceklerin başında geliyordu ya şimdi?

Galatasaray'da Dubois'in sakatlanmasıyla sağ beki devralan Sacha Boey performansıyla alkış alıyor.

Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beki Sacha Boey, çok ilginç bir sezon geçiriyor.

Boey, maç boyunca Galatasaray'ın en çok ikili mücadele kazanan, sahipsiz top kazanan, rakip pası kesen ismi olarak savunmadaki görevlerini eksiksiz yaptı.

Galibiyet golünde atağı şekillendiren isim olan Boey, maçın en çok adam eksilten ikinci oyuncusu da oldu.

Boey ayrıca, Süper Lig kariyerindeki en etkili maçı da oynadı ve birçok alanda en iyi performansını sergiledi.

 

En istikrarlı isim
Yaz döneminde kampa götürülmeyen, kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen genç futbolcu, tek başına çalışmalarını sürdürdü.

Yeni transferlerden Dubois sakatlanınca mecburen kadroya dahil edilen, üzerine Omar da sakatlandıktan sonra ilk 11'e alınan Boey, takımın en istikrarlı ismi olarak dikkat çekiyor.

Skora büyük katkı
Gaziantep karşısında da mükemmel bir performans sergileyen, sağ kanadı tek başına domine eden Boey, takımının galibiyet golünde bir hücumcu gibi getirdiği topla skora büyük katkıda bulundu.

 

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