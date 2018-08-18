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Gidecek mi kalacak mı? Negredo konuştu!

Beşiktaş'ta beklentileri bir türlü karşılayamayan İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, sessizliğini bozdu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:21
Gidecek mi kalacak mı? Negredo konuştu!

Geçen sezon Beşiktaş'a imza atan ve büyük umutlarla alınanAlvaro Negredo, performansının düşük olması sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

Yıllık 4.8 milyon Euro'luk kazancı sebebiyle takımdan gönderilmesi gündeme gelen Negredo, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rüyasını sürdürmesini sağlayan isim olarak kahraman oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in daha ilk basın toplantısında takımda düşünmediğini söylediği Negredo, ilk kampa götürülmemişti.

Ülkesi İspanya'ya takım bulması için gönderilen tecrübeli forvet, burada istediği takımı bulamadı. Kulüp ise Çin ve Suudi Arabistan ekipleriyle masaya oturdu ancak Negredo, bu ülkelere gitmek istemedi.

Şenol Güneş,LASK maçına kadar formsuz olan Larin, Love ve Mustafa Pektemek'e rağmen onu kenarda tuttu. Avusturya'da oyuna 72'de Larin'in yerine giren 32 yaşındaki forvet, 90'da skor 2-0'ken attığı golle Kartal'ın Play-Off turuna kalmasını sağladı.

KALIP KALMAMAK BANA BAĞLI DEĞİL

Kimseye kırgınlığı olmadığını belirten Negredo, "Kimseye kırgın değilim. Sadece önüme bakıyorum. Burada kalıp kalmamak bana bağlı değil. Kalırsam elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Ben sadece işimi yaptım. Önemli olan turu geçmekti. Kırmızı kart gördüğüm için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Alvaro Negredo'nun adı şu anda Fransa Ligi takımlarından AS Monaco ile anılıyor.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:21
  1. Beşiktaş
  2. Alvaro Negredo
  3. Negredo
  4. Şenol Güneş
  5. Monaco

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