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Spor Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması
Spor

Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, golcü futbolcu Radamel Falcao'nun geleceği hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:36:00 -
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun kulüpteki geleceği Ocak ayında belli olacak.

Sarı-kırmızılıların başkanı Cengiz, yıldız oyuncu hakkında sorulan soruya açık kapı bıraktı.

Mustafa Cengiz, "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum." dedi.

Kolombiyalı yıldızın önemli bir futbolcu olduğunu söyleyen Cengiz, "Falcao'yu getirdik, 60 bin kişi karşıladı. İstanbul Emniyeti aradı bizi... Falcao'ya dedik ki gündüz görsen korkardın bu kalabalığı" şeklinde konuştu.

 

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