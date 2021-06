Gıdanı koru kampanyası nedir? Gıda israfını önlemek için neler yapılır?

Dünyanın dört bir yanında 800 milyonun üzerinde insan kronik açlık yaşıyor. Bu acı manzara rağmen bizler her yıl 1.3 milyar ton gıdayı israf ediyoruz. Her gün 4,9 milyon ekmek ne yazık ki çöpe gidiyor. İşletmeler her yıl 4,2 ton gıdayı, 2 bin litre içeceği de israf ediyor. İşte, bu acı tablo sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasını başlattı. Peki, gıda israfının önüne nasıl geçilir?

Gıdanı koru kampanyası nedir?

FAO-Gıda ve Tarım Ortaklığı Programı (FTPP II) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından gerçekleştirilen “SEC Ülkelerinde Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması” projesi, faydalanıcı ülkelere (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Türkiye), gıda kaybı ve israfını (GKİ) azaltmaya yönelik ulusal stratejiler ve eylemler geliştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlıyor. Proje özellikle yararlanıcı ülkelerde GKİ'yi azaltmak için ulusal strateji ve eylem planları geliştirmelerine, konuyla ilgili tüm aktörler arasında gıda kaybı ve israfı hakkında farkındalık ve anlayış oluşmasına ve bilgi yönetimi ve kapasite geliştirilmesine destek verecek.

Bu projenin katılımcıları kamu sektörü (bakanlıklar ve ilgili yayım daireleri), özel sektör (çiftçiler, perakendeciler gıda işletmeleri ve HORECA), sivil toplum (yerel STK'lar) ve tüketiciler olacak. Proje, GKİ’nin ölçümü ve muhasebesi, GKİ’yi azaltma metodolojileri ve tanıtım, farkındalık yaratma ve bilgi yayma konularında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı teknik tavsiye ve bilgi sağlayarak uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapacak ve bunlardan faydalanacak.

Bu amaçla, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını arttırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri harekete geçirmek için Gıdanı Koru ulusal kampanyasını başlattı.

Gıdanı Koru kampanyası gıda kaybı ve israfının azaltılmasındaki yararları ile ilgili tüketicinin bilgisinin arttırılması ve israfı önleyici davranışların benimsenerek, tüketicinin gıdayı tüketme alışkanlıklarında uzun soluklu değişim planlıyor.

Cano nedir kimdir?

Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasının maskotu ise 'CANO'... Cano'nun yer aldığı videolarda hem yetişkinlere hem de çocuklara gıda israfının zararları, bilinçli gıda tüketimi için hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor.

Gıda israfını önlemek için neler yapılır?

Gıda israfını önlemek için kurumların, işletmelerin önlemler almaları son derece önemli. Binlerce kişiyi çalıştıran, ortak alanlarda gıda tüketilen yerlerde israf yoğun şekilde yaşanıyor. Ancak bireysel olarak bu kampanyaya dahil olabilirsiniz. Nasıl mı? İsrafın önüne geçmek için yetişkinler alışkanlıklarını değiştirmeli, aynı şekilde israfın zararları çocuklara anlatılmalı. Anne ve babalar israf konusunda yaptıklarını evlatlarına aktararak, onları da bu alışkanlığı dahil ederek gelecek nesiller için büyük adımlar atabilir.

Gıda israfının önüne geçmek için dikkat etmeniz gerekenler:

Alışverişe çıkmadan önce bir ihtiyaç listesi hazırlayın. Bu listeye sadık kalarak alışverişinizi tamamlayın.

Açken mümkünse alışverişe çıkmayın. Bu durum ihtiyacınız olmayan şeyleri satın almanıza sebep olacaktır.

Yemek hazırlarken kişi sayısına ve tüketeceğiniz ölçüyü göz önünde bulundurarak hazırlık yapın.

Fazla olan gıdaları bozulmaması için dondurabilirsiniz.

Artan kalan ekmek, simit ya da sebzeleri farklı tariflerde değerlendirebilirsiniz.

Çocukların yarım bıraktığı meyvelerde leziz soğuk tatlılar hazırlayabilirsiniz.

Fazla pişirdiğiniz yemekleri atmak yerine onları komşularınla paylaşabilir ya da sokak hayvanlarının karınlarını doyurmasına yardımcı olabilirsiniz.

Gıdanı koru kampanyasına nasıl katılırım?

Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası hakkında detaylı bilgiye ‘gıdanıkoru.com’ web sitesinden ulaşabilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bireysel olarak bu kampanyada yer alabilirsiniz. Unutmayın israf konusunda evde alacağınız küçücük tedbirler büyük adımların atılmasına olanak sağlayacaktır. Gıdanı Koru web sitesi üzerinden artan gıdaları nasıl değerlendirebileceğinize yönelik pek çok tarif ve video bulunuyor.