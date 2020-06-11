Gıdaların ömrünü uzatacak yeni yöntem bulundu

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden(MIT) bilim insanları, gıdaların raf ömrünü doğal olarak uzatacak yeni bir yöntem keşfetti. MIT bünyesinde görev yapan çevre mühendisi Benedetto Marelli ve ekibi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, gıdaları ipekle kaplamanın ciddi oranda etki ettiği tespit edildi.

Tufts Üniversitesi'nin laboratuvarı için gerçekleştirilen bir yemek pişirme yarışmasında her setin ipek içermesi istendiği ve tezgahın üzerinde ipeğe sarılmış bir miktar çilek unuttuğunu belirten Benedetto Marelli, ipekle etkileşim halinde olan çileklerin 1 hafta boyunca bozulmadığını ve hala yenebilir halde olduğunu fark etti. Tesadüfen karşılaştığı bu durumla gıda israfı sorununa çözüm bulabileceğini düşünen Marelli, farklı bilim insanlarından yardım alarak çalışmalara başladı.

Marelli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar, tarım teknolojileri ve gıda üzerine geliştirilen çözümlerin büyük çoğunluğu, genetik mühendisliği, makine mühendisliği, yapay zekâ veya bilgisayar bilimlerine dayanıyordu. Oysa bunun yerine nano materyaller ve biyo materyaller tercih edilebilir."