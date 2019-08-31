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Gıdadan ambalaja 10 bini aşkın ürün CNR Expo çatısı altında

CNR Ambalaj İstanbul, katılımcı ve ziyaretçilerine ambalaj, paketleme ve gıda teknolojilerine yönelik tüm yenilik ve çeşitleri aynı anda görebilme imkanı sağlayacak

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56
Gıdadan ambalaja 10 bini aşkın ürün CNR Expo çatısı altında

İSTANBUL (AA) - CNR Food İstanbul ve eş zamanlı gerçekleştirilen CNR Ambalaj İstanbul özel bölümü, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

CNR Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Fuarı CNR Food İstanbul, eş zamanlı olarak düzenlenen Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Özel Bölümü CNR Ambalaj İstanbul, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İBB), Türkiye Yiyecek ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve KOSGEB tarafından desteklenen fuar sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında buluşturuyor. Gıda güvenliğinden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata ve tüketici-ürün ilişkisine kadar uzanan geniş bir yelpazede birbirini besleyen iki büyük sektör eş zamanlı düzenlenecek fuarla global ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlayacak.

Aralarında Rusya, Ürdün, Çekya, Malezya ve Ukrayna'nın da bulunduğu 18 ülkeden 109’u yabancı olmak üzere 2 bin markanın ürünlerinin sergileneceği fuarın açılışını CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çekya Başbakanı Andrej Babis birlikte gerçekleştirecek. Bu yıl Hindistan ve Çekya'nın milli katılımıyla daha da güçlü hale gelen fuarda milli katılım stantları yerel, bölgesel ve küresel yiyecek içecek tedarik zincirinin ilgi odağı haline gelecek. Fuarın açılışına ayrıca Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlícek de katılacak.

CNR Ambalaj İstanbul, ambalaj sektörüne uluslararası pazarlarda ürünlerine değer katacak yenilikçi, güvenilir ve yüksek kalitede çözümler sunacak. Küresel bir buluşma noktası olan CNR Ambalaj İstanbul, katılımcı ve ziyaretçilerine ambalaj, paketleme ve gıda teknolojilerine yönelik tüm yenilik ve çeşitleri aynı anda görebilme imkanı sağlayacak. 300 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü ve 5 milyar dolarlık ihracat geliri ile Türkiye’nin yurtdışındaki güçlü oyuncuları arasında yer alan ambalaj sektörü, dünyanın en büyük satın almacılarının katılacağı fuarla birlikte global ticarette daha fazla söz sahibi olmayı planlıyor.

CNR Food İstanbul aralarında Polonya, İngiltere, Amerika, Bulgaristan, Türkmenistan, Kosova, İspanya, Almanya, Çin, Kuveyt, Kore, BAE, Ukrayna, Belarus, Kenya, Etiyopya, Yunanistan, Çekya, Rusya, Hindistan, Özbekistan, Malezya, Kıbrıs, Arnavutluk, Almanya ve İtalya’nın bulunduğu 90 ülkeden 50 bin profesyonel alıcıyı 18 ülkeden 109’u yabancı 2 binden fazla marka ile buluşturacak. Yarattığı katma değer ve gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi olan Türk gıda ve içecek firmaları da dünya gıda sektörünün önemli fuarında yerlerini alacak. Türkiye’de 400 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşan gıda ve içecek sektörünün, fuarda yaratacağı 3,5 milyar dolarlık iş hacmi ile, sektör ihracatına yüzde 30’luk bir katkı sağlaması bekleniyor.


-Hindistan ve Çekya milli katılım sağlıyor

CNR Food, bu yıl Hindistan ve Çekya'nın milli katılımıyla daha da güçlü hale geliyor. Hindistan Ticari Teşvik Organizasyonu (India Trade Promotion Organization) tarafından organize edilen Hindistan milli katılım standı ile Çekya Tarım Bakanlığı himayesinde düzenlenen Çekya milli katılım standı her iki ülkenin markalarını dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcı ve ziyaretçilere açacak. Yenilikçi ürünlerin görücüye çıkarılacağı milli katılım stantlarının yerel, bölgesel ve küresel yiyecek içecek tedarik zincirini etkilemesi hedefleniyor.

CNR Food İstanbul kapsamında ayrıca Helal ve Tayyib ürünleri özel bölümünde Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) tarafından verilen Uluslararası Helal Sertifikası sahibi 30’dan fazla firmanın 50’nin üzerinde markaya ait ürünleri sergilenecek. Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) de fuara özel bir alım heyeti ile katılacak.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56
  1. CNR Holding

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