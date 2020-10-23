  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gıdada tedarik sorunu yaşanmadı Sistem duraksamadan devam etti
Ekonomi

Gıdada tedarik sorunu yaşanmadı Sistem duraksamadan devam etti

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, üyelerinin pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:16:00 -
Gıdada tedarik sorunu yaşanmadı Sistem duraksamadan devam etti

Devler sınıfta kaldı

“Hatırlanacağı üzere küresel salgın, Asya ve Avrupa ülkelerinde tedarik zincirini olumsuz etkilemişti, mağazalar adeta yağmalanmıştı. İtalya, İngiltere ve ABD’de büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınmıştı. Marketlere akın edilmiş, kaos uzun süre kontrol altına alınamamıştı. Türkiye’de ise tedarik zincirinin ilk halkasından son halkasına kadar sistem duraksamadan devam etti.”

Tüketicinin güvenini kazandık

Düzgün, “Perakende sektörü, salgınla mücadelede aktif rol oynadı ve tüketicinin güvenini kazandı. Ortaya çıkan başarıya özveriyle çalışan perakende emekçilerimiz de katkı sundular” dedi. Üyelerinin şu sıralar yeni koşullara ve kurallara adapte olmaya çalıştıklarına dikkati çeken Düzgün, “Yaşadığımız 8 aylık pandemi tecrübesinin ışığında firmalardan gelen geri dönüşleri ve öngörüleri karar vericilere iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar
Dünya

Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan'ın kendilerinden 12 kat daha fazla olduğunu ve böyle bir şeyin sava..
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...
Dünya

Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme "Eşcinseller çok istiyorlarsa İsveç'e gitsin. Biz onlara düşmanca bakıyoruz. Devletin yaşamasını istiyoru..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay