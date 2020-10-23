Gıdada tedarik sorunu yaşanmadı Sistem duraksamadan devam etti

Devler sınıfta kaldı

“Hatırlanacağı üzere küresel salgın, Asya ve Avrupa ülkelerinde tedarik zincirini olumsuz etkilemişti, mağazalar adeta yağmalanmıştı. İtalya, İngiltere ve ABD’de büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınmıştı. Marketlere akın edilmiş, kaos uzun süre kontrol altına alınamamıştı. Türkiye’de ise tedarik zincirinin ilk halkasından son halkasına kadar sistem duraksamadan devam etti.”

Tüketicinin güvenini kazandık

Düzgün, “Perakende sektörü, salgınla mücadelede aktif rol oynadı ve tüketicinin güvenini kazandı. Ortaya çıkan başarıya özveriyle çalışan perakende emekçilerimiz de katkı sundular” dedi. Üyelerinin şu sıralar yeni koşullara ve kurallara adapte olmaya çalıştıklarına dikkati çeken Düzgün, “Yaşadığımız 8 aylık pandemi tecrübesinin ışığında firmalardan gelen geri dönüşleri ve öngörüleri karar vericilere iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz” dedi.