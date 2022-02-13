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Gündem Gıdada KDV oranını yüzde 1'e indiren karar yürürlüğe girdi
Gündem

Gıdada KDV oranını yüzde 1'e indiren karar yürürlüğe girdi

Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı kararı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 07:51:00 - 2022-02-13 07:52:58
Gıdada KDV oranını yüzde 1'e indiren karar yürürlüğe girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

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