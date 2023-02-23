Gıda kıtlığı başladı! Marketler karneyle satışa başladı



Birleşik Krallık'taki süpermarketlerde gıda sıkıntısı yaşanıyor.

Ülkenin üçüncü büyük süpermarket zinciri Asda, domates, biber, salatalık, marul, paket salata, brokoli, karnabahar ve ahududu gibi ürünlerden tek seferde yalnızca üç tane satılmasına karar verdi.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg'ün haberinde, gıda sıkıntısının Kuzey Afrika ve İspanya'nın güneyindeki kesimlerde hasatların kötü hava koşullarından etkilenmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Normalden daha soğuk seyreden havaların ürünlerin daha yavaş büyümesine neden olduğu ve olgunlaşmasını engellediği belirtildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Guardian ise BK'nin dördüncü büyük süpermarket zinciri Morrisons'ın da domates, salatalık, marul ve biber gibi ürünlerden tek seferde sadece iki tane satılmasına karar verdiğini aktardı.

IndyTurk’ün ifade ettiğine göre, BK'nin en büyük süpermarket zinciri Tesco da stok sorunu yaşadıklarını bildirirken, henüz karneyle satış uygulamasına geçmedi.

Haberde, söz konusu gıda sıkıntısının birkaç hafta sürebileceğine ve BK'deki diğer perakendecilerin de benzer uygulamalara gidebileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca BK'deki tarımsal üretimin ve stokların, işgücü sıkıntısı ve Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji ve gübre fiyatlarından halihazırda darbe aldığı belirtildi.