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Gıda israfına milli çözüm

Ülkemizde yıllık gıda israfı 214 milyar lirayı aşıyor. Yaşanan bu durum alanla ilgili çok acil olarak önlem alınmasını zorunlu kılıyor. Türkiye’de üretime başlayan SRST firması tamamı yerli imkanlarla üretilen ve 300 kg gıda atığını, 24 saat gibi kısa bir sürede geri dönüşüme kazandırıyor. Besin kalitesi yüksek sulama suyu ve organik içerikli gübre olarak sağlanan dönüşümle, çöplerin taşınma maliyeti ve depolama sorunu da ortadan kalkıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 06:18
Gıda israfına milli çözüm

Türkiye’de yıllık gıdaisrafı, 214 milyar lirayı aşmış durumda. Bu vahim tablo, alanla ilgili olarak çeşitli politikalar uygulanması ve farkındalık için zorunlu önlem alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Ülkemizde üretim faaliyetlerine başlayan Swiss Recovery Systems Turkey (SRST) isimli bir firma tamamı yerli imkanlarla üretilen ve 300 kg gıda atığını, 24 saat gibi kısa bir sürede geri dönüşüme kazandırıyor. İşletme, atığı besin kalitesi yüksek sulama suyu ve organik içerikli gübre olarak geri dönüştüren makineleri ile yerli üretime ve gıda israfına milli çözümler sunuyor.

Stratejik duruş

Türkiye’nin ekonomi hedeflerini gerçekleştirmesi için ciddi adımlar atıldığını belirten Yıldırım, “Güçlü insan kaynağımızı ve bilgi birikimimizi yerli ve milli üretim stratejisi doğrultusunda kanalize ediyoruz” diyor. Türkiye’de gıda atıklarından dolayı maddi kayıpların önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Yıldırım, “Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tahminlerine göre gıda üretiminin üçte biri israfa uğramaktadır. Gıda israfının 1.3 milyar ton civarında olduğu düşünülmektedir. Bu miktar, 3 milyar kişinin beslenmesine yetecek orandadır. Birleşmiş Milletlerin “Sıfır Açlık” kampanyasının beş ana temasından biri de ‘gıda israfını en aza indirmek’ olarak belirlenmiştir” hatırlatmasında bulunuyor.

Büyük öneme sahip

Türkiye’de yıllık 16 milyon ton organik atık üretildiğini, bunun yarısının evsel gıda atığı olarak tahmin edildiğini söyleyen Yıldırım, “İsrafın önlenmesi, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması Türkiye için büyük öneme sahip. Bu kapsamda ortak iştirakimiz olan ve prototipi hazır olan makinemiz ‘Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde milli çözümler getirmektedir” diye konuşuyor. “Bu durumu düzeltmek insanlığın sorumluluğundadır” diyen Yıldırım, “Geri dönüşüm makinelerimiz sayesinde doğadan aldığımızı doğaya geri sunuyoruz” şeklinde ifade ediyor.

Hedef 20 milyon TL ciro

Zeki Yıldırım ve iş ortaklarının öz sermayeleri ile toplamda yaklaşık 2 yıla yayılan bir çalışma ve yatırım sonucunda hayata geçirilen proje Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımları önümüzdeki dönemde de sürecek. Bu kapsamda ilk aşamada 1-2 kg’lık ev tipi ve büyük ölçekli ( 2000kg) makine üretim hedefi planladıklarını anlatan Yıldırım, 2019 yılı sonu ciro hedeflerinin ise 20 milyon lira olarak öngördüklerini paylaşıyor. Yıldırım, şu an için aylık 10 adet 300 kg’lık makine üretebilme kapasitesine sahip olan işletmenin Mart ayı sonuna kadar ise 5 makinenin üretimini tamamlamayı hedeflediklerini belirtiyor.

Su ve gübre olarak dönüyor

Gıda sorunsalının ciddi bir problem olarak karşımızda durduğu ve çözülmesi gereken bir sorun olduğuna dikkat çeken Zeki Yıldırım, “Yerli kaynaklarla hayata geçirdiğimiz geri dönüşüm makinemiz sayesinde, 300 kg evsel atık tamamen geri kazandırılmış oluyor ve geriye yaklaşık 70 - 90 kg gübre üretilmiş oluyor. Aynı zamanda %60 ila 70 oranında besin kalitesi yüksek sulama suyu elde edilerek, evsel atıklardan dolayı ortaya çıkan 300 kg çöp, tamamen geri dönüşüme kazandırıyor” diye konuştu. Proje ile çöplerin taşınma maliyeti ve depolanma problemlerinin ortadan kalktığını belirten Yıldırım, “Topraktan aldığımızı, toprağa su ve gübre olarak geri veriyoruz” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 06:18
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