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Ekonomi GİB sitesinde açıkladı! Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için süre uzatıldı
Ekonomi

GİB sitesinde açıkladı! Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için süre uzatıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-03 01:36:00 -
GİB sitesinde açıkladı! Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 4 il ile 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halini 30 Kasım'a kadar uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği bildirildi.

Bu tarihten mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Beyanname ile bildirimlerin, verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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