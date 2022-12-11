GİB personel alımları başladı
Gelir İdaresi Başkanlığı, ilanla duyurduğu yerlere atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp, 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.30’da sona erecektir.
Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.
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