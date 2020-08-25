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Yaşam GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Yaşam

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı)

GİB giriş nasıl yapılır? GİB’de hangi hizmetler var? GİB mobil uygulaması ile hangi işlemler yapılır? İşte Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) hakkında ayrıntılar.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:25:00 -
GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı)

GİB nedir?GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sitesi olan gib.gov.tr vergi dairesine gitmeden birçok işlemi kolaylıkla yapabilmenize imkan tanır. 

GİB’de hangi hizmetler sağlanıyor?

gib.gov.tr sitesi ile interaktif vergi dairesi, internet vergi dairesi, Defter –Beyan Sistemi, e- beyanname, Borç sorgulama ve ödeme, Hazır beyan sistemi, e- fatura, e- Defter, e-Tebligat, B-trans, yoklama fişi görüntüleme gibi birçok işlem gerçekleştiriliyor. 

GİB mobil uygulaması nasıl indirilir?

GİB mobil uygulaması ile elektronik ortamda evden, ofisten, cep telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan Ödeme, Sorgulama, Bildirim, Başvuru gibi 163 ayrı işlemi İnteraktif Vergi Dairesi’nden gerçekleştirebilirsiniz. 

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) Mobil Uygulamasını indirmek için tıklayın

Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl sorgulanır? 

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve tebliğ edilmiş Trafik İdari Para cezalarına ait borçları https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya ilgili vergi dairelerine başvurarak sorgulanabilir.

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