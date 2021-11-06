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Ekonomi GİB 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacak
Ekonomi

GİB 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 750 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:05:00 -
GİB 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı ilanda belirtilen  yerlere  atanmak  üzere,  750  (yedi  yüz  elli) Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebilecekler. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih  ettikleri  her  il  için  ayrı  ayrı  olmak  üzere  öncelik  sırasına  göre  başvurularında  belirtmek zorundadır.  Adaylar  daha  sonra  bu  tercihlerinden  vazgeçemeyecekler.  Adayların,  tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecek.

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