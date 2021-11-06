GİB 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı ilanda belirtilen yerlere atanmak üzere, 750 (yedi yüz elli) Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebilecekler. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadır. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyecekler. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecek.

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