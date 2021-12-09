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Spor Ghezzal'dan Sergen Yalçın mesajı!
Spor

Ghezzal'dan Sergen Yalçın mesajı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasının yankıları sürüyor. Ghezzal da tecrübeli teknik adam için veda mesajı yayınladı. Cezayirli yıldız yaptığı paylaşımda, "Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim. Hem iyi günde hem kötü günde sizinle çalışmak benim için büyük bir onurdu. Canı gönülden başarılar dilerim. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:06:00 -
Ghezzal'dan Sergen Yalçın mesajı!

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti.

Siyah-beyazlılarda yaşanan bu ayrılık sonrası Rachid Ghezzal, 49 yaşındaki çalıştırıcı için veda mesajı yayınladı.

Cezayirli yıldız yaptığı paylaşımda, "Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim. Hem iyi günde hem kötü günde sizinle çalışmak benim için büyük bir onurdu. Canı gönülden başarılar dilerim. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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