Ghezzal'dan Sergen Yalçın mesajı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasının yankıları sürüyor. Ghezzal da tecrübeli teknik adam için veda mesajı yayınladı. Cezayirli yıldız yaptığı paylaşımda, "Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim. Hem iyi günde hem kötü günde sizinle çalışmak benim için büyük bir onurdu. Canı gönülden başarılar dilerim. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.