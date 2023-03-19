Ghezzal ile ilgili şok gerçek! Kimse bunu beklemiyordu.. Bomba ayrıntılar ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçekleri ortaya çıktı. Formasına 153 gündür hasret kalan yıldız oyuncunun bir çeşit ameliyatlar geçirdiğini ve bu sebeple sahalardan uzak kaldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Formasına epey bir süredir hasret kalan yıldız oyuncunun parmak ameliyatı geçirdiği ve bu sebeple sahalardan uzak kaldığı öğrenildi.

Gazeteci Bülent Timurlenk'in haberine göre; Ghezzal'ın ayak parmağının bir tanesinin diğerinden uzun olduğu ifade edildi. Ayak ikinci parmağı normalden uzun olan Ghezzal'ın eklemlerine bu sebeple fazla yük binip kapsüllerinin yırtılmasına sebep olduğu ifade edildi.

AMELİYATLA KISALTILDI

Ghezzal'ın ayak parmağındaki bu sıkıntının sürekli sakatlığa sebep olması nedeniyle bıçak altına yatan yıldız oyuncunun ikinci parmağı cerrahi operasyonla kesilerek kısaltıldı. Kulüp kaynakları yapılan ameliyatın, oyuncunun futbol hayatı için gerekli olduğunu ve bundan sonrası için bir problem teşkil etmediği öğrenildi.

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