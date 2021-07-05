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Spor Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti
Spor

Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti

Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 19:16:00 -
Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile yönetim kurulu üyesi Özgür Işıtan Gün'ün de hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Burak Elmas'ın efsane Rumen futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

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