Gezmek için geldiği Mardin'de, yaralanan kişiye müdahale etti Mardin'de meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan bir kişiye, ilçeye gezi amaçlı gelen bir doktor tarafından müdahalede bulunuldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 66 LM 638 plakalı otomobil ile 34 BYZ 491 plakalı otomobil Midyat kavşağında çarpıştı. İlk müdahale gezmeye gelen doktordan Kazada yaralanan Mazlum D, 34 BYZ 491 plakalı otomobilde sıkıştı. Yaralıya ilk müdahale, gezi amacıyla ilçeye gelen kadın doktor tarafından yapıldı. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan Mazlum D, 112 Acil Servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.