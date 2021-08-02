  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rıza Kayaalp'ten Türkiye'ye güzel haber
Kocaeli'de fabrika yangını
Bakan Ziya Selçuk harekete geçti! Açıldı
Cim-Bom'da Falcao ve Feghouli kararı!
Gündem "Gezizekalı" Levent Üzümcü'den Başkan Erdoğan'a alçak sözler
Gündem

"Gezizekalı" Levent Üzümcü'den Başkan Erdoğan'a alçak sözler

Gezi Kalkışmasında boy gösteren CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Levent Üzümcü'den skandal bir paylaşım geldi. İsim vermeden Başkan Erdoğan'ı alçakça sözlerle hedef alan Üzümcü, karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 13:36:00 -
"Gezizekalı" Levent Üzümcü'den Başkan Erdoğan'a alçak sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanlık edenlerin başlarında gelen oyuncu eskisi Levent Üzümcü'den, skandal bir açıklama yayınladı.

Üzümcü isim vermeden Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Nefret etmiyorum, şaşırtıcı gelecek ama ölmeni de istemiyorum, tek isteğim ölebilmek için çok ama çok uzun bir süre yalvarman. Teşekkürler" sözlerini sarf etti.

Vatandaşlardan Üzümcü'ye çok sert tepki

Üzümcü'nün isim vermeden Başkan Erdoğan'a hakaret etmesi, hapse girmemek için olduğu düşünülüyor. Vatandaşların çok sert tepkiyle karşılaşan provokatöre verilen yanıtlarda en dikkat çekeniyse, "Allah senin ömründen alıp ona versin inşallah" oldu.

İşte öne çıkan tepkilerden bazıları;

Sabiha Gökçen cehaleti vatandaşları güldürdü

Geçtiğimiz ay Üzümcü'nün "Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı" iftirası alay konusu olmuştu. Çünkü, Üzümcü'nün basit yalanına konu olan tüneller, pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı.

Öte yandan bu kadar kolay ulaşılabilecek bir bilgiyi bilmeden alaycı bir dil kullanan CHP'li sözde oyuncu, "Bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz." sözlerini saf etmişti.

Kendisiyle dalga geçenlere "çomar" hakaretinde bulundu

Üzümcü, kendisinin bu mesnetsiz açıklamalarını ti'ye alan vatandaşlara "çomar ordusu" hakaretini savurmuştu.

Ölen imam ile dalga geçti

Vukuatları bitmeyen Üzümcü, 2 buçuk yıl önce CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi olmuştu. Göreve getirilmesinden bir ay sonra da vefat eden imam ile dalga geçmişti. Ağacın altında kalarak yaşamını yitiren imam Ramazan Akbaş'ın ölümüyle ilgili paylaşım yapan müzmin muhalif, "Ah be Ramazan. Bir imam kolay mı yetişiyor." hadsizliğinde bulunmuştu.

Fanları dahi bu iğrenç hakareti sonrası Üzümcü'ye sert tepki göstermişti. Gezi kalkışmasından bugüne kadar devleti kötüleme çabasına girmiş Levent Üzümcü'yü finanse edenler provokatif söylemlerine karşılık ne kadar ödeme yapıyor merak konusu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Bazı üzümcülerin üzümünden sadece rakı olur; başka nane olmaz.
  • Yanıtla

....

Böyle alacaklara derhal ceza vermelidir
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay