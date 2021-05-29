Gezi’yi yeniden hortlatmaya çalışıyorlar!

Göksal Çağlav Ankara



Kaostan beslenen terör örgütleri ve destekçileri 8 yıl önce olduğu gibi kendilerince çeşitli konuları bahane ederek yeniden eylemlere başladılar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma yasakları, toplantı, gösteri ve yürüyüş yasakları nedeniyle bir süredir sokakları karıştıramayan karanlık güçler, kısıtlamaların kaldırılacağı 1 Haziran’dan itibaren eylem çığırtkanlıklarına başladılar. Gezi olayları devam ederken Ankara Güven Park’ta yaşanan çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ü anma bahanesiyle çeşitli gruplar, halkı yine polisle karşı karşıya getirmek için çağrı yaptılar. Her yıl yasal eylem alanı olmadığı gerekçesiyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı içinde bulunan Güven Park için izin alamayan gruplar geniş güvenlik önlemi alan polisle karşı karşıya kalıyorlar. 1 Haziran’da da yine aynı zihniyet, “Ne Ethem’i unuttuk, ne de katledenleri. Hiçbir düş yarım kalmayacak, Gezi kazanacak! Ethem’in vurulduğu saatte vurulduğu yerde buluşuyoruz. Gezi 8 yaşında” ifadelerinin kullanıldığı afişleri Ankara’nın çeşitli semtlerinde duvarlara yapıştırmaya başladılar.

