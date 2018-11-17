Gezinin derin ayağına darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Kavala ve dün gözaltına alınan şüphelilerin, "Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymayı, kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi, bu yolla hükümete yönelik darbe teşebbüsünde bulunmayı amaçladıkları"nın tespit edildiği iddia edildi.

Yurtdışından eylemci getirmişler

Gözaltına alınan şüphelilerin, "Mehmet Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde, Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ'ye ait Depo isimli yerde toplantılar düzenlendiği ve sivil itaatsizlik, şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurtdışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın vesaire), yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olaylara ilişkin kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını hedefledikleri, Kavala'nın Avrupa'da birçok kurum ve kişiyle görüşerek, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye'ye ithalinin durdurularak, yasaklanması için çalışmalar yaptığı" iddia edildi.

Gözaltına alınanlar arasında yok yok

Operasyonda, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Emekçi, Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlikten Ayşegül Güzel, Bora Sarı ve Filiz Telek, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır gözaltına alındı.

Öte yandan; Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür AŞ isimli şirketin sahibi Mehmet Osman Kavala'nın, 27 Mayıs 2013'te başlayan "Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymayı, yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi, bu şekilde de cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmayı veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeyi" amaçladığı, olayları da Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği öne sürüldü.