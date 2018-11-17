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Gezinin derin ayağına darbe

Anadolu Kültür AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymayı planladığı tespit edildi. Olayları yaygınlaştırmak için ise yurtdışından profesyonel eylemci getirdikleri öğrenildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:26
Gezinin derin ayağına darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Kavala ve dün gözaltına alınan şüphelilerin, "Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymayı, kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi, bu yolla hükümete yönelik darbe teşebbüsünde bulunmayı amaçladıkları"nın tespit edildiği iddia edildi.

Yurtdışından eylemci getirmişler

Gözaltına alınan şüphelilerin, "Mehmet Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde, Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ'ye ait Depo isimli yerde toplantılar düzenlendiği ve sivil itaatsizlik, şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurtdışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın vesaire), yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olaylara ilişkin kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını hedefledikleri, Kavala'nın Avrupa'da birçok kurum ve kişiyle görüşerek, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye'ye ithalinin durdurularak, yasaklanması için çalışmalar yaptığı" iddia edildi.

Gözaltına alınanlar arasında yok yok

Operasyonda, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Emekçi, Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlikten Ayşegül Güzel, Bora Sarı ve Filiz Telek, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır gözaltına alındı.

Öte yandan; Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür AŞ isimli şirketin sahibi Mehmet Osman Kavala'nın, 27 Mayıs 2013'te başlayan "Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymayı, yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi, bu şekilde de cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmayı veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeyi" amaçladığı, olayları da Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği öne sürüldü.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:26
  1. Muğla
  2. Antalya
  3. Adana
  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala
  6. Anadolu Kültür
  7. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  8. Gezi Parkı olayları
  9. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten
  10. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
  11. Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay
  12. Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal
  13. Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan
  14. Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Emekçi
  15. Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlikten Ayşegül Güzel
  16. Bora Sarı
  17. Filiz Telek
  18. Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku
  19. Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş
  20. İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu
  21. Yusuf Cıvır
  22. Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür AŞ isimli şirketin sahibi Mehmet Osman Kavala
  23. Türkiye Cumhuriyeti

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  • emiremir9 dk önce
    bu gezi eylemi kimi oldurdu kimi yikti kimi perisan etti kimin ocagini sondurdu kimi bomaladi tabiki hic bir peki feto teroristin siyasi ayagi niye yargilanmiyor bugun hesap sormaya baslansa hepsi gorevi basinda yurtdisina kacmadan yakalanir bunu yazsaniza
  • fahrifahri12 dk önce
    Bunların yaptığı isyandır. Arkalarında ceza almayacaklarına dair güven duygusu var. Böyle bir isyana ve kışkırtanlara en ağır cezaları vermek gerekir. Yani böyle bir ihtimalde dahi bazı kellelerin alınması, ihtimal dahilinde olmalıdır ki, tekrar kalkışma olmasın. Yapmaya kalkan cür'et edemesin, fakat kanun yok, otorite yok, hem kanun ve otoriteyi uygulayanların bir kısmı da hain olunca daha çoook böyle olay yaşar bu ülke! Allah korusun.
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