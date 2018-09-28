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Gezi’de ortalığı birbirine katıyordu... ‘Türkiye bizim’ edebiyatı yapmaya başladı!

Gezi provokasyonu sırasında, “Olay ağaç değil, hâlâ anlamadın mı?” diyenlerle kol kola girerek eylemlere destek veren Halit Ergenç, döviz artışıyla ilgili, “Türkiye bizim. İş yapacaksak memleketimizin şartlarına göre yapacağız” ifadesini kullandı.

28 Eylül 2018 Cuma 13:02
Gezi’de ortalığı birbirine katıyordu... ‘Türkiye bizim’ edebiyatı yapmaya başladı!

FETÖ’nün ilk darbe girişimi olan Gezi provokasyonu sırasında, en önden eyleme destek veren Halit Ergenç, şimdi ‘Türkiye’ edebiyatı yapmaya başladı. Türkiye’yi ekonomik açıdan ciddi zarara uğratan eylemlerde, “Olay ağaç değil, hâlâ anlamadın mı?” diyen memleket muhalifleriyle kol kola slogan atan sözde sanatçı, bölüm başı ücretlerinden fekadarlık yapabileceğini söyledi, “İş yapacaksak memleketimizin şartlarına göre yapacağız” şeklinde konuştu.

“BUNDA EKSTRA BİR DURUM YOK”

Hürriyet’in haberine göre Ergenç şunları söyledi:

Türkiye bizim. Ekonomi de bize ait. Dolayısıyla biz bu sistemin içerisinde yer alıyoruz. Nihayetinde burada iş yapacaksak, kendi memleketimizin şartlarına göre yapacağız. Bunda ekstra bir durum yok.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 13:02
  1. Halit Ergenç

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