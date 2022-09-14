Geziciler üç maymunu oynuyor! CHP'li Mansur Yavaş'ın yeşil katliamına Cumhur İttifakı geçit vermedi!

Dikmen’de Ortadoğu Üniversitesi’nin yanı başında yer alan Şirindere Vadisi yeşil alanları ile yüz yıllık ağaçları ile dikkat çekiyor. Ankara’nın elinde kalan nadir hava koridorlarından, nadir vadi yataklarından biri olan Şirindere Vadisi için Cumhur İttifakı harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, meclisten geri çevrilen öneri hakkında Şirindere Vadisi’nden açıklamalarda bulundu. Başkan Murat Köse, yeşil üzerinden siyaset yapan ama aslında yeşili önemsedikleri de söylenmeyen çevrelere seslendi.

"Ağaç konusunu kara siyaset malzemesi haline getiren güruh siz neredesiniz?"

Başkan Murat Köse, “Şirindere ODTÜ’nün hemen yanında Ankara’nın tam merkezinde olan bir vadi. Burayı beton yığınlarla asfalt yollarla kaplamaya çalıştılar... Ağaç konusunu kara siyaset malzemesi haline getiren güruh siz neredesiniz? İstanbul’da Gezi Parkı’nda yapılan düzenlemeye karşı çıkarak sokakları ateşe verenler neredesiniz? Biz AK Parti ve MHP olarak CHP’nin yeşil katliamına karşı çıktık ve teklifi reddettik siz neredesiniz?” diye sordu.

"Biz Cumhur ittifakı olarak bu beton projeye engel olduk"

CHP ve İYİ Partili Meclis üyelerine de seslenen Başkan Murat Köse, “Biz bunu reddederken onlar ‘evet’ dedi. Hiç mi vicdanınız sızlamadı. Yeşil dokunun bozulmasına, buranın ranta açılmasına siz niye engel olmadınız? Biz buradayız Şirindere’deyiz. Biz Cumhur ittifakı olarak bu beton projeye engel olduk” dedi.

“Bu proje alanı içinde olan halkımıza da sesleniyoruz. Hiç merak etmeyin sizin haklarınızı biz koruyacağız” diyen ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Şirindere Vadisi için Başkent Millet Bahçesini ve Üreğil Millet Bahçesi’ni örnek gösterdi. Bu güzel vadide ekosistemin ve yeşilin korunabilmesi için millet bahçesi yapılmasının daha doğru olacağını söyledi.

173 bin metrekarelik (173 dönüm) alanın millet bahçesine dönüştürülerek Ankaralının hizmetine sunulmasının önemine vurgu yapan Başkan Murat Köse, “Böyle nadide bir alanın ranta ve betona teslim edilmesine gönlümüz razı olmadı. Biz tüm Ankaralı hemşerilerimiz adına bu projeye karşı çıktık. Şirindere’de tek bir ağacın dahi kesilip atılmasına gönlümüz asla razı olmaz. Ekosistemin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Yeşili korumak sadece AK Parti olarak ya da MHP olarak bizim sorumluluğumuzda değil. Aslında yeşil konusunda hassas olmak herkesin sorumluluğu. AK Parti olarak biz şehirlerimizdeki yeşil dokuyu koruyarak yeşil dostu şehirler inşa ediyoruz. Yeşil duyarlılığı en önemli kırmızıçizgilerimizden. Ekosistemlerin olduğu yeşil alanları sadece bizler için değil tüm canlılar için önemsemeliyiz. Bu yüzden Sayın Yavaş’ın önerisini reddettik. Başkent Millet Bahçesi güzel Ankara’mızın merkezinde, Üreğil millet bahçesi yeşil hassasiyetimizi gösteren en güzel örnekler. Burası da yeşil dokuyu koruyarak Millet Bahçesi olabilir” diye konuştu.