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Gezici hainlere destek olmaya geliyor!

Almanya Federal Meclisi Başkanvekili Claudia Roth, Gezi davasının 24 Haziran'da yapılacak ilk duruşmasını izlemek için Türkiye'ye geleceğini duyurarak skandal bir çağrı yaptı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 01:29
Gezici hainlere destek olmaya geliyor!

Gezi davasının 24 Haziran'da yapılacak ilk duruşmasını izlemek ve destek vermek için İstanbul'a geleceğini belirten Almanya Federal Meclisi Başkanvekili Claudia Roth,Türkiye’deki demokratik güçleri yalnız bırakmamak gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti düşmanlığıyla bilinen Almanya Federal Meclisi Başkanvekili Claudia Roth, 2013 yılındaki Gezi Parkı davasının ilk duruşması öncesinde Alman hükümetine çağrıda bulunarak, bu davada yargılananlar için harekete geçilmesini istedi.

Roth, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Alman vatandaşı olmasalar da bu insanlar için Alman hükümetinin çaba göstermesini bekliyorum” dedi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzarekerelerinin fiilen durmasının nedensiz olmadığını belirten Yeşiller partili siyasetçi, müzakerelerin kesilmesinin de yanlış bir işaret olacağını söyledi.

Küstah ifadeler

Gezi davasının 24 Haziran'da yapılacak ilk duruşmasını izlemek üzere İstanbul'a gideceği bilgisini veren Roth, hazırlanan iddianameyi de "gülünç” ve "hukukun üstünlüğü açısından kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Davada "Çağdaş, dünyaya açık ve demokratik bir Türkiye talebinde bulunan insanların suçlu gibi gösterildiğine” dikkat çeken Meclis Başkanvekili, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

16 kişi yargılanıyor

2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin iddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, aktör Memet Ali Alabora, gazeteci Can Dündar ve mimar Mücella Yapıcı'nın da aralarında olduğu 16 kişi protestolara finansman sağlamak ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüsle” suçlanıyor ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bu yılın Mart ayında kabul edilen 657 sayfalık iddianamede Gezi Parkı eylemleri “bir kalkışma girişimi” olarak nitelendiriliyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 01:29
  1. İstanbul
  2. Almanya
  3. Claudia Roth

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