Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular

Balıkesir'de korkutan deprem

13 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel'in 'gizli tanık' iddiasına cevap verdi

Ali İhsan Yavuz: Devasa yolsuzluk dosyası diyerek duyurdu!

Örgüt üyesi diyorlardı, tahliye edildi! Sosyal medyadaki paylaşımlarını gerekçe gösterdi!

RTÜK üyelik seçimi tamamlandı! TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Gezi zekalıların yüzüne vurun bunları! Bakın bakın yanan ormandaki otellere bakın!
Gündem

Gezi zekalıların yüzüne vurun bunları! Bakın bakın yanan ormandaki otellere bakın!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Gezi zekalıların yüzüne vurun bunları! Bakın bakın yanan ormandaki otellere bakın!

Bilecik’te bu sene orman yangınlarından etkilenen Selimiye köyünde binlerce fidan dikildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in de katıldığı etkinlikte renkli görüntüler kaydedildi. Ancak akıllara, başını CHP’nin çektiği muhaliflerin, “Yanan bölgelere otel yapılacak, yangınlar bilerek çıkarıldı” yalanı geldi.

Selimiye köyünde 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgede doğanın yeniden canlanması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikte 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programa il protokolü, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da katılım sağladı.

Vali Faik Oktay Sözer, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarında 11 bin 740 hektar orman alanının zarar gördüğünü belirterek, bu alanların yeniden yeşile kavuşması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Sözer, Selimiye bölgesindeki ağaçlandırma faaliyetlerinin, yangından etkilenen diğer bölgelerde de eş zamanlı olarak devam ettiğini vurguladı.

“Diktiğimiz her bir fidan geleceğe kök salacak”

Vali Sözer, “Bugün, hem doğamız hem geleceğimiz adına çok anlamlı bir günde, bir aradayız. Bu yıl diktiğimiz her bir fidan, sadece toprağa değil, geleceğe kök salacak. 2025 yılı içerisinde ilimiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında 11 bin 740 hektar orman alanı zarar gördü. O yangınların acısını hep birlikte yaşadık. Ama biz, o kaybın ardından doğayı yeniden yeşertiyoruz. Bugün burada, 5 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu fidanlar, yanan ormanlarımızı yeniden canlandıracak, yeşilin ve umudun sembolü olacak. Sadece ağaç dikmiyoruz; geleceğe nefes, doğaya hayat, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Bilecik bırakıyoruz. Yanan alanların yeniden yeşertilmesi, köylerimizin çevresinin gelir getirici türlerle ağaçlandırılması ve yangına dirençli orman bantlarının oluşturulması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Tüm kurumlarımızla, vatandaşlarımızla, çocuklarımızla birlikte ‘Yeşil vatan' bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, emeği geçen tüm ekiplerimize, orman teşkilatımıza ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Diktiğimiz her fidanın, ülkemizin geleceğine kök salmasını diliyor; Yeşil Vatan'ı birlikte büyütmenin gururunu hepinizle paylaşıyorum” dedi.

Etkinlik, protokol üyeleri ve vatandaşların fidanları toprakla buluşturmasıyla sona erdi.

Gündem

CHP’lilerin ciğerini yakan övgü! Yangın uzmanlarından Türkiye itirafı

Türkiye

Saatler sürdü... Adana'daki yangın nihayet kontrol altında

Gündem

Türkiye’yi yasa boğmuştu! Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay

Gündem

6 kişinin öldüğü yangın sonrası alçakça küfürler: O türbanlı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Google da aratın yanan ormanların yerine inşaa edilen otellerin listesini görün.
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti
Aktüel

İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti

İtalyan gazeteci-yazar Bosna Savaşı döneminde "eğlence için" Saraybosna'ya keskin nişancılık yapmaya gidiyorlar diye haber yapıp sanki çocuk..
Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı
Gündem

Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin gayrı resmi Avrupa Birliği (AB) toplan..
