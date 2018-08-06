Gezi Parkı'nda korkulan anlar! Çakmak gazı çekti ve...
Taksim Gezi Parkı’nda bir gencin, son dönemlerde sıklıkla ani ölümlere neden olan çakmak gazı çekip kendinden geçmesi görenleri korkuttu.06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:17
Taksim Gezi Parkı’nda bir kendinden geçmiş şekilde duran genç vatandaşların dikkatini çekti. Oturduğu çimlerde durmakta zorlanan gencin, elinde tuttuğu çakmak gazını zaman zaman içine çektiği fark edildi.
Kısa süre sonra elinde tuttuğu çakmak gazı kutusunu, yere fırlattı.
Genç çakmak gazı kutusunu fırlattıktan sonra, oturduğu yere çökerek uzun süre elleri şakaklarında bekledi. Uzun süre bu şekilde bekleyen genç, çimlere uzanarak uyudu.
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