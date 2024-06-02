Gezi kalkışması ‘barışçıl eylem’ öyle mi? Halt etmişsiniz siz be

Akşam gazetesi yazarı Tarkan Zengin, Gezi Parkı olaylarının barışçıl bir protesto olarak lanse edilmesini eleştirdi. Eylemlerin ekonomik ve sosyal maliyetlerini vurgulayan Zengin, şiddet ve vandallık içeren eylemlerin, "barışçıl" olarak tanımlanmasının akıl tutulması olduğunu belirtti​​. Zengin, yazısında şunları kaydetti:

"27 Mayıs 2013'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçları başka yere nakletme çalışmaları yapıyordu. Ağaç bahanesiyle başlatılan protesto eylemlerine, HDP ve CHP milletvekilleri de destek vermişti.

28 Mayıs'ta başlayan protestolar şiddet içeren eylemlere dönüşmüştü. 11 yıl önce sözde çevre duyarlılığıyla başlayan Gezi eylemleri kısa sürede bir isyan hareketine dönüşmüştü.

Ülkemize ağır bir ekonomik faturaya neden olan Gezi kalkışması, şiddette de sınır tanımayan bir tablo ortaya çıkardı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Geziyi tarihimizin en barışçıl gösterilerinden biri olarak tanımladı. Gezicileri, çevrenin korunmasını isteyenler ve yaşam biçimine yapılan müdahalelere itiraz edenler olarak tarif etti. Bunları söylemek ya yaşananları çarpıtmaktır ya da milletin aklıyla alay etmektir.

Gezi kalkışmasının bilançosuna ve yapılan vandallıklara baktığımızda ne gezi barışçıl bir gösteridir ne geziciler çevrecidir ne de gezicilerin yaşam tarzına müdahale edilmiştir.

GEZİ KALKIŞMASININ ŞİDDET BİLANÇOSU

Özgür Özel'in barışçıl dediği Gezi kalkışması, şiddetin en yoğun yaşandığı bir dönem oldu. İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 45 ambulans, 80 belediye otobüsü, 85 otobüs durağı, 214 özel araç ve 240 polis aracı ateşe verildi. 58 kamu binası, 14 siyasi parti binası ve 337 işyeri tahrip edildi.

Afişlerde, pankartlarda ülkemizin büyük çoğunluğunu oluşturan kesimlere aleni hakaretler ve küfürler edildi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine tempo tutarak hakaretler edildi. CHP Genel Başkanı dahil Gezicilere methiyeler düzenlerin şimdiye kadar orada ortaya çıkan şiddeti ve hakaretleri reddettiğini görmedik.

GEZİ KALKIŞMASININ EKONOMİK BİLANÇOSU

2013 yılının Mayıs ayı AK Parti'nin 10 yıllık iktidar döneminin en iyi ekonomik verilerinin olduğu bir dönemdi.

Türkiye, IMF kredi borcunun son taksitini 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemişti. 19 yıl sonra ülkemizin IMF'ye olan borcu sıfırlanmıştı.

Mayıs 2013'te tahvil faizleri yüzde 4,61 ile tarihi düşük seviyelerine gerilemişti. Gezi kalkışmasından üç ay sonra faizler iki kat artarak yüzde 9,25 olmuştu.

Yıllık enflasyon yüzde 6,13'e kadar gerilemişti. Gezi kalkışmasından sonraki 3 ayda enflasyon yüzde 8,88'e yükselmişti.

Yüzde 8,9 seviyelerinde yatay bir seyir izleyen işsizlik, bir yıl içinde çiftli rakamlara ulaşarak yüzde 10,6 olmuştu.

Gezi kalkışmasıyla Borsa'da başlayan düşüş üç ayda şirketlerin piyasa değerinin yüzde 40'ını kaybetmelerine neden olmuş, şirketlerin piyasa değeri 164 milyar lira gerilemişti.

Gezi kalkışmasının ülkemize doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 100'lerce milyar doları bulduğu biliniyor.

Gezi kalkışması ülkemize yapılan örgütlü bir kötülüktür. Büyük bir sosyal ve ekonomik maliyeti olmuştur. Geziyi savunmak şiddeti, hakaretleri ve seçilmiş hükümete yönelik kalkışmayı savunmaktır.

15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadıktan sonra daha açık biçimde görünen şudur ki Gezi, darbe girişimi için kullanılan araçlardan biriymiş. Tüm bu gerçeklere rağmen Gezi kalkışmasını tarihimizin en barışçıl(!) eylemi olarak tarif etmek akıl tutulmasıdır."