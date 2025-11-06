Gezi isyancılarını savunmak, AK Parti eskisi Şamil’e düştü! Tayfun Kahraman için HSK’ya çağrı yaptı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin Kahraman hakkındaki "hak ihlali" ve "yeniden yargılama" kararına ilişkin incelemesini tamamlamış, alınan kararda, "Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş, oluşturmuş olduğu gerekçede hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'yetki gasbında' bulunmuştur." değerlendirmesi yapmış, Tayfun Kahraman hakkında "infazın durdurulması, sanığın tahliye edilmesi ve yeniden yargılama yapılması" yönündeki taleplerinin reddine karar verilmişti.

Şamil Tayyar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymamasına tepki göstererek, "Çok açık ve net hukuk dışı karardır. HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır. AYM de iktidar da takipçisi olmalıdır. Anayasa rafa kaldırılıp her kurum kendi özel hukukunu oluşturmaya kalkarsa, gayri nizami unsurlar ülkeye hükümdar olur, kaos olur, yazık olur" dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davası sanığı Tayfun Kahraman’ın yeniden yargılanması yönündeki AYM kararına rağmen tahliyesi ve yeniden yargılama talebini reddetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ret kararında, "Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok” diyerek Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yargılamanın yenilenmesine karar veren AYM'nin "süper temyiz mahkemesi gibi hareket ettiği" öne sürdü.

AYM'nin "süper temyiz olmadığı" ve "yetki gasbı yaptığı" ifadelerine yer veren mahkeme kararının gerekçesinde, "Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş, oluşturmuş olduğu gerekçede hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'yetki gasbı'nda bulunmuştur" denildi.

Gezi davası sanığı Tayfun Kahraman’a AKP'li Şamil Tayyar “Türkiye bunu hak etmiyor." Diyerek şöyle konuştu;

"İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’ni yetki gasbında bulunmakla suçlayıp Tayfun Kahraman’la ilgili yeniden yargılama kararını yok sayması, çok açık ve net hukuk dışı karardır." dedi.