Gezi imamına PKK propagandasından6 yıl 3 ay hapis cezası!

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, mahkeme Eliaçık'a verdiği cezada indirim yapmadı.

Mahkeme ayrıca Eliaçık hakkında yurtdışına çıkma, haftanın iki günü karakola imza ve İstanbul'u terk etmeme şeklinde adli kontrol de hükmetti.

Eliaçık'ın, bir internet sitesinde yazdığı yazılarda PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.