'Gezi' destekçisi Cem Boyner’in şirketleri büyüdü!

Gezi Parkı kalkışması sırasında o dönem 'Başbakan' olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "çapulcular" diyerek tepki gösterdiği vandallara "Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu" pankartı açarak destek veren işadamı Cem Boyner’in şirketlerinin satışları 2018 yılında yüzde 23 büyüme gerçekleştirdi.

Gezi ile Türkiye ekonomisi hedef alındı

Recep Tayyip Erdoğan ile vesayet zincirlerini kırarak dünyada yükselen bir güç haline gelen Türkiye’nin önünü kesmek ve ekonomisini batırmak için FETÖ,PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerini meydana salan üst akıl, 2013 yılında da seçilmiş hükümeti hedef alarak Gezi kalkışmasını başlatmıştı.

Ağaç bajanesiyle Taksim’de başlayan sokak terörü kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılmış, işyerleri kepenk kapatmış, vatandaşlar sokağa çıkamamış ve ülke ekonomisi ağır darbe almıştı.

Türkiye, malum zihniyetteki bir takım sanatçı ve siyasetçinin desteğini alan böylesine sistematik bir provokasyonu bastırmaya çalışırken bir takım işadamları Gezi vandallarına otellerini açıp, yiyecek, içecek ve sağlık malzemesi dağıtarak lojistik destek sağlamıştı.

Gezi kalkışması sırasında o dönem Başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokakları yakıp yıkan Gezi’deki eylemcilere ‘çapulcular’ diyerek tepki göstermişti.

Gezici Boyner şirketini büyüttü!

İşadamı Cem Boyner de "Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu" pankartı açarak Gezi teröristlerine destek vermişti.

Büyüyen Türkiye ekonomisine ağır darbe vuran Gezi olaylarına destek veren Boyner’in şirketleri 2018 yılında yüzde 23 büyüdü. Türkiye'nin dört bir yanında mağaza açan Boyner’in mağazaları, 2018 yılı boyunca 126 milyon ziyaretçi ağırladı ve bu mağazaların toplam satışları bir önceki seneye göre yüzde 23 artış gösterdi.

yeniakit.com.tr