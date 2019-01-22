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'Gezi' destekçisi Cem Boyner’in şirketleri büyüdü!

Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin kazanımlarını yok etmek amacıyla üst akıl tarafından planlı bir şekilde devreye sokulan Gezi kalkışmasında , 'Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu' diyerek vandallara destek veren işadamı Cem Boyner’in şirketleri 2018 yılında satışlarda yüzde 23 büyüdü.

22 Ocak 2019 Salı 12:35
'Gezi' destekçisi Cem Boyner’in şirketleri büyüdü!

Gezi Parkı kalkışması sırasında o dönem 'Başbakan' olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "çapulcular" diyerek tepki gösterdiği vandallara "Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu" pankartı açarak destek veren işadamı Cem Boyner’in şirketlerinin satışları 2018 yılında yüzde 23 büyüme gerçekleştirdi.

Gezi ile Türkiye ekonomisi hedef alındı

Recep Tayyip Erdoğan ile vesayet zincirlerini kırarak dünyada yükselen bir güç haline gelen Türkiye’nin önünü kesmek ve ekonomisini batırmak için FETÖ,PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerini meydana salan üst akıl, 2013 yılında da seçilmiş hükümeti hedef alarak Gezi kalkışmasını başlatmıştı.

Ağaç bajanesiyle Taksim’de başlayan sokak terörü kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılmış, işyerleri kepenk kapatmış, vatandaşlar sokağa çıkamamış ve ülke ekonomisi ağır darbe almıştı.

Türkiye, malum zihniyetteki bir takım sanatçı ve siyasetçinin desteğini alan böylesine sistematik bir provokasyonu bastırmaya çalışırken bir takım işadamları Gezi vandallarına otellerini açıp, yiyecek, içecek ve sağlık malzemesi dağıtarak lojistik destek sağlamıştı.

Gezi kalkışması sırasında o dönem Başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokakları yakıp yıkan Gezi’deki eylemcilere ‘çapulcular’ diyerek tepki göstermişti.

Gezici Boyner şirketini büyüttü!

İşadamı Cem Boyner de "Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu" pankartı açarak Gezi teröristlerine destek vermişti.

Büyüyen Türkiye ekonomisine ağır darbe vuran Gezi olaylarına destek veren Boyner’in şirketleri 2018 yılında yüzde 23 büyüdü. Türkiye'nin dört bir yanında mağaza açan Boyner’in mağazaları, 2018 yılı boyunca 126 milyon ziyaretçi ağırladı ve bu mağazaların toplam satışları bir önceki seneye göre yüzde 23 artış gösterdi.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:35
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YORUM YAZ

  • CanCan53 dk önce
    O Günlerde dahi dolar 1.8 idi şimdiki halimize bi bakın herşeyin fiyatı uçtu dolar 5.5 euro 6 oldu ona gore karşılaştırın.Halk karnını doyuramıyor.
  • 1453145354 dk önce
    Gezi olayları sonrası beklentiler olmayınca soluğu Ege sahillerinde demirli teknesinde alarak güneşlenmeye koyulmuştu bu çapulcu,milleti kerizlemek bunların şaşmaz ilkesidir.
  • birolbirol1 sa önce
    enflasyonun %20 olduğunu düşünürseniz gerçek değerde %3 büyüme sağladı. yani pekte büyüdügü söylenmez. şirketini büyütebiliyor olması ticari bir başarı olur zaten siyasetçilerden uzak bir adam bu. haberin amacı nedir tam olarak?

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