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Seyahat Gezginlere müjde! 5 yeni turistik ekspres geliyor
Seyahat

Gezginlere müjde! 5 yeni turistik ekspres geliyor

Pandemi döneminde ara verilen turistik Doğu Ekspresi yola çıkmaya hazırlanırken, beş yeni turistik ekspres daha devreye girecek. Tek büyük problem biletlerin büyük bölümü turizm şirketlerine satıldığı için ve buna talep yoğunluğu da eklendiği için bilet bulamamak... Gezginler çözüm bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 10:17:00 -
Gezginlere müjde! 5 yeni turistik ekspres geliyor

Doğu Ekspresi yola çıkmaya hazırlanırken, beş yeni turistik ekspres daha devreye girecek. Bu kapsamda Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspresleri yataklı vagonlar hazırlanarak Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, otobüs turlarının ekspreslere entegre edilmesiyle birlikte, Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlâna Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulucami ve Meryem Ana Kilisesi, turistik rotalara dâhil olacak.

Öte yandan, Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık’ta yeniden yola çıkıyor. Ankara-Kars hattındaki ilk turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan 15 Aralık çarşamba, Kars’tan ise 17 Aralık cuma günü hareket edecek. Seferler haftada iki defa karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Ankara’dan saat 15.55’te, Kars’tan 22.20’de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi’nin sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.

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