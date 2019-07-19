Gezginler, Bali’yi THY kalitesiyle keşfedecek

THY Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal, THY’nin önceki gün İstanbul’dan Bali’ye ilk direkt seferini gerçekleştirmesinin ardından dün adaya bağlı Nusa Dua kentinde, Endonezya Turizm Bakan Yardımcısı Nia Niscaya ile görüştü.

Birdal, İstanbul-Bali seferlerinin, hava yolunun kapsamlı filosuna dahil olan ve şehit Eren Bülbül’ün hatırasını yaşatmak için doğum yeri “Maçka” ile adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner ile yapılacağı müjdesini verdi. Bali’nin dünyanın en gözde turist destinasyonlarından biri olduğunu hatırlatan Orhan Birdal, Endonezya ile daha yakın ilişkiler ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak “Birlikte bu güzel adada nice başarılı adımlar atmayı temenni ediyoruz. Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolları olarak dünyanın dört bir yanında gezginleri, Endonezya ve Bali’yi THY kalitesiyle keşfetmeye çağırıyoruz” dedi. Endonezyalı Bakan Yardımcısı Nia ise Bali’ye direkt sefer başlatarak turistik adanın tanıtılmasına katkı sağladığı için THY’ye teşekkür etti. Bakan Nia, “Bu hamlenin hava yolu şirketinin işi ve bizim turizmimiz için iyi olacağından eminim” şeklinde konuştu.

Nia, ağustostan itibaren her gün İstanbul-Bali seferi düzenleneceğini kaydetti.