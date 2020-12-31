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Yaşam Gezen tavuk yumurtaları hakkında dikkatli olmak gerekiyor
Yaşam

Gezen tavuk yumurtaları hakkında dikkatli olmak gerekiyor

Yumurta satışlarında gittikçe artan fiyat sebebiyle Tarım ve Ormancılık Bakanlığı inceleme başlattı. Özellikle gezen tavuk, organik tavuk etiketiyle zam yapanlar hakkında YUMBİR başkanı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:49:00 -
Gezen tavuk yumurtaları hakkında dikkatli olmak gerekiyor

Yumurtalarda organik adı altında yapılan fiyat artışları sonrasında Tarım ve Ormancılık Bakanlığı yumurta üreticilerini toplantıya çağırarak incelemelerde bulundu.

Toplantıda yumurta üreticileri fiyat artışının maliyetten kaynaklı olduğunu belirtirken gezen tavuk yumurtası adı altında daha yüksek fiyatla satış yapanlar hakkında Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon açıklama yaptı.

Afyon, “Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı. Bizim fiyatlarımız yem fiyatlarındaki artıştan kaynaklanırken, onlar doğadaki otu çöpü yedirdiklerini söylüyorlar. Ota çöpe zam mı geldi?” diye ifadelerde bulunurken her sarı yumurtanın organik olduğu zannedilmemesinin altını çizdi.

YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon, “Vatandaşımız damgasız yumurta almasın. Her sarı yumurtayı da organik zannetmesin, sertifikasını sorgulasın. Gerçek olmadığı halde ‘organik’ yumurta servis diye ediliyor.” Diye vatandaşlara uyarıda bulundu.

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