Gezen evler ne kadar gezen ev fiyatları

Gezen ev fiyatları merak ediliyor. Dileği yerde duraklayıp kamp yapmak isteyenler gezen evlere yöneliyor. Hem ev ortamını kurup hem de dilediği gibi seyahat etme imkanı olan gezen evler son zamanlarda oldukça tercih ediliyor. Peki, gezen ev fiyatları nedir?

Gezen ev fiyatları

Gezen ev, taşınabilir ev fiyatlarında fiyatlar aracın uzunluğu, çekme gücü, tesisatı ve yapı malzeme kalitesi, yılı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmekte. Güncel ilanlara bakıldığında taşınabilir gezen ev fiyatları 64bin TL ile 200 bin TL fiyat aralığında değişiyor.