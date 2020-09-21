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Ekonomi "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli ilk kez TRT'de yayınlanacak
Ekonomi

"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli ilk kez TRT'de yayınlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Türk bilim insanlarının 'Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:35:21 -
"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli ilk kez TRT'de yayınlanacak

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin izleyicilerle ilk kez TRT ekranlarından buluşacağını bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk bilim insanlarının 'Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın." ifadesiyle belgeselin 24 Eylül tarihinde saat 22.00'de TRT Belgesel, 27 Eylül saat 17.45'te de TRT 1 kanallarından yayınlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi boyunca, bir belgesel ekibi de bilim insanlarına adım adım eşlik etti.

35 saatlik ham görüntülerden üretilen "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli 57 dakika sürüyor.

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