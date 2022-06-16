Geyikli-Bozcaada feribot hattı hangi araçlara yasaklandı?

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi hakkında yeni bir karar alındı. 17 Haziran’dan itibaren geçerli olacak karar sonrası Bozcaada’ya minibüs girişleri yasaklandı mı? Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattını otobüslere kapalı mı? Bozcaada için yeni bir karar alındı. İlçe Trafik Komisyonunun kararı kapsamında, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattını, 19-32 kişilik midibüs ile otobüs tipi araçlar yaz sezonu boyunca kullanamayacak.

Bozcaada feribot yasakları ne zaman başlayacak?

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise yalnızca pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri feribotla geçiş yapabilecek. Bozcaada İlçe Trafik Komisyonunun kararı 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak.