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Spor Getafe sahasında rahat kazandı
Spor

Getafe sahasında rahat kazandı

Getafe: 3 - Real Betis: 0 - Enes Ünal sakatlığı nedeniyle kadro dışında kaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 00:25:42 -
Getafe sahasında rahat kazandı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Getafe, sahasındaki maçta Real Betis'i 3-0 mağlup etti.

Getafe'nin ilk yarıda gelen gollerini Angel Luis Rodriguez (Dk. 13 ve Dk. 43) ve Marc Cucurella (Dk. 39) kaydetti. Real Betis'te Aissa Mandi, 83. dakikada art arda gördüğü iki sarı kartla gelen kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bir maç eksiği olan Getafe, aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkarıp, liderliğe yükselirken, Real Betis 6 puanda kaldı.

Öte yandan Getafe'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Enes Ünal, kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas ağrısı sebebiyle son anda maç kadrosundan çıkarıldı. Enes, karşılaşmayı tribünden izledi.

La Liga'da 4. haftanın diğer maçında Valencia, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 yendi.

Valencia puanını 7'ye çıkarıp, Getafe'nin ardından averajla 2'nci sırada yer aldı. Real Sociedad ise 5 puanda kaldı.


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