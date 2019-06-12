0553 313 94 23

GESMEK’ten muhteşem konser

Ney-Bağlama konserine Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:11
GESMEK’ten muhteşem konser

Ney-Bağlama konserine Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi.


GESMEK yılsonu gösterileri kapsamında ney, gitar ve bağlama kursiyerleri düzenledikleri konser ile vatandaşların eğlenceli dakikalar geçirmesini sağladılar. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik’in de takip ettiği iki ayrı konserde kursiyerlerin performansları salonu dolduran Gebzelilerden tam not adlı.


Öte yandan Gebze Belediyesinin gelenekselleşen bu yıl 25.si düzenlenecek olan Sünnet Şöleni 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. 450 çocuğun delikanlılığa ilk adımlarını atacağı şölen saat 14.30’da Gebze Belediyesi Başkanlık Binası önünde başlayacak. Çocuklar için özel gösterilerin gerçekleşeceği şölen protokol konuşmalarının ardından kortej yürüyüşü ile devam edecek. Kortej yürüyüşü sonrası Çoban Mustafa paşa Camiinde Mevlid-i Şerif okunacak. Çoban Mustafa Paşa İmam hatipleri Adem Akbaş, İrfan Tatlı ve Mehmet Güneş ve Beylikbağı Kur’an Kursu Öğreticisi Hüseyin Çağıl Kur’an Tilaveti gerçekleştirecek. 15 Haziran Cumartesi saat 14.30’da başlayacak olan Geleneksel Sünnet Şölenine tüm Gebzeliler davet edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:11
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızılay’dan Vali Çiftçi’ye gümüş madalya
    1. Kızılay’dan Vali Çiftçi’ye gümüş..
    2. Okul bahçesinde bilim sergisi açtılar
    3. Polis Akademisi sorularının..
    4. Voleybol Yıldız Kızlar Kategorisi’nde..
    5. Karasu Çayı Mardin’de turizminin yeni..
    6. ANSİAD, Girişimciliğin ortak dili..
    7. LPG üretimi 2018'de yüzde 9,7 azaldı
    8. Kırsal Mahallede yaşayan çocukla çocuk..
    9. Balıkesirspor Baltok’ta görev dağılımı..
    10. Binali Yıldırım'dan ortak yayın..
    11. "Abe ara buluculuk konusunda ümitli..
    12. İklim değişikliği 10 yılda dünya..
    13. Çukurova Belediye Meclisi’nde birlik..
    14. Ruhani'den flaş açıklama: Etki gücünü..
    15. Doğal gaz ithalatı 2018'de yüzde 8,8..
    16. Dermal dolgular ile gençleşin
    17. Başkan Sever, mezuniyet törenine..
    18. Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin..
    19. Bilecik Belediyesi’nden ‘Önce Yaya’..
    20. İstenmeyen yağlara soğuk çözüm
    21. Süper Lig devinden flaş karar! Kulüp..
    22. Tozman köyü felaketin eşiğinden döndü
    23. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu..
    24. Borsada endekslerin değişimi
    25. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    26. Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları..
    27. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    28. Başkan Sever TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    29. Borsada günlük işlemler (2)
    30. "Meçhule giden kitaplar adreslerini..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!