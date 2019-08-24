Gerze’ye plastik atık kutuları

Pet şişelerin, plastik atıkların doğaya verdiği kalıcı zararlar dolayısıyla Gerze Belediyesi bunun önüne geçmek amacıyla yol üzerilerine pet, plastik atık kutuları koydu.

2018 yılı Ocak ayında Kabahatler Kanunu kapsamına alınan çevre ve görüntü kirliliği kapsamında ekosisteme zarar verecek atıkları sokağa atanlara 212 TL para cezası uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda vatandaşları bilinçlendirmek ve sokağa pet, şişe atmamaları için geçtiğimiz aylarda Sinop Aşıklar Caddesi’nde konulan bu kutuların ardından Gerze’de de işlek noktalara aynı kutulardan koyuldu. Özellikle sıcak yaz aylarında hazır su tüketimiyle birlikte çevrede oluşan plastik pet şişelerin bir noktada toplanıp geri dönüşüme gönderilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla şehrin belirli noktalarında bırakılan bu kutularla, pet ve plastik maddelerin sokaklara atılma olasılığının azaltılması amaçlandı. İlçenin her cadde ve sokağında plastik, cam ve metal atıklar için koyulan çöp konteynerlerinin yanı sıra bu kutuların koyulması dikkat çekerek, herkesin doğaya duyarlı olması konusunda mesajlar verildi.