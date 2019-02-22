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Germencik’te tek liste

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Meclis Üyesi Adayları belli oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 15:56
Germencik’te tek liste

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Meclis Üyesi Adayları belli oldu. Meclis üyeleri tek listeden oluşurken, üye listesinin üç ismi AK Parti’den seçildi.


Listenin kontenjan 2. sırasında CHP Belediye Başkan Aday Adayı iken adaylığı kabul edilmeyerek CHP’den istifa eden AliÇakaloğlu’na yer verildi.


Milliyetçi Hareket Partisi’nin Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın ile 31 Mart yerel seçimlerine katılacak olan Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları belirlendi. Meclis Üyesi Kontenjan Adayı 1. sırada Günay Yeşil, 2. sırada ise eski CHP Belediye Başkan Aday Adayı yer aldı.



Cumhur İttifakı Germencik Belediye Meclis Üyesi adayları ise şu şekilde;


Halit Germen


L. Ebru Bircan Batur


Bayram Çetin


Şeref Kara (AK Parti)


Hicran Tütüncü (AK Parti)


Hatice Berber


Recep Öner


Suat Bilgi


Şükrü Doğan


Salih Cansız (AK Parti)


Cevdet Yirmibeş


Neşet Kuru


Halil Öztürk



Kontenjan Adayları:


Günay Yeşil


Ali Çakaloğlu

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:56
  1. doğa

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