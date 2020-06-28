‘Gerilla annesini oynamak isteyen’ Füsun Demirel bakın kime konuştu!

Geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyet’e bir röportaj veren Füsun Demirel isimli sözde sanatçı, gençken dağa çıkmak üzere olduğunu ve babası tarafından engellendiğini söylemişti. Ayrıca Demirel, bir projede gerilla annesini oynamak istediğini belirtmişti.

Skandal sözlerin ardından binlerce tepkiyle karşılaşan Demirel, sonrasında iş bulamadığı için durumunun kötü olduğunu söyleyerek kendini acındırmaya çalışmıştı.

İyice gözden düşen ve iş bulamayan Füsun Demirel, çark ederek sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve gerilladan kastının İtalya’daki savaşçılar olduğunu iddia etmişti.

Şimdi de PKK gazetesine konuştu

Füsun Demirel isimli sözde sanatçı, yaşanan onca olayın ardından PKK sevici gazetelerle irtibatını kesmedi. Demirel Terör örgütü PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam’dan Neğşirvan Güner’in sorularını cevapladı.

Tam da PKK’lıların isteyeceği cevaplar veren sözde sanatçı, devlete saldırarak tepki çekecek sözler sarf etti. Kendisine yöneltilen, “Koronavirüs salgını sürecinin başlaması ile bağımsız tiyatroların içine bırakıldığı durumu kısaca anlatabilir misiniz?” sorusunda Demirel, “(...) Birçoğu sanat sevdalısı gençlerin bir araya gelerek kendini sahnede ifade etmek istedikleri bir meslek tiyatro… Yani asla bir ticari kurum gibi görmemek gerekiyor. Tamamı emekçi… Ancak devlet hepimizi taşeron olarak görüyor. Hepimizin defteri var. Serbest meslek erbabı yani. Çürük bir sistemin içinde sanat üretmeye çabalıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Demirel, 2016 senesinde PKK’nın ajansı olan ANF’ye de konuşmuştu.