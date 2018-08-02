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Gerilime neden olan Papaz Brunson sessizliğini bozdu

Türkiye ile Amerika arasında gerilime neden olan ABD'li casus Papaz Brunson avukatı İsmail Cem Halavurt aracılığı ile sessizliğini bozdu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 20:04
Gerilime neden olan Papaz Brunson sessizliğini bozdu

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatlığını yapan İsmail Cem Halavurt, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan müvekkili Brunson için "Pastör Brunson cezaevindeki durumundan daha iyi bir durumda şu an. cezaevindeyken ciddi psikolojik sorunlar yaşıyordu. Ciddi sağlık sorunları var. Ama şu anda evinde biraz daha kendisini iyi hissediyor" dedi.

'BRUNSON, GERİLİMİN TIRMANMASINDAN RAHATSIZ'

Halavurt, ABD ile Türkiye arasındaki gerilime ilişkin şunları söyledi:

"Kendisi tüm bu siyasi gelişmelerden tedirgin. Tabii ki Amerikan hükümetinin haklarını savunmasından memnun ancak olayda gerilim tırmandıkça o da rahatsızlık duyuyor. Durumun öznesi durumunda kalıyor. Bu da onu tedirgin ediyor, rahatsız ediyor. Ama bir an önce ülkesine Amerika'ya dönmek istiyor".

 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 20:04
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. Andrew Brunson
  4. İsmail Cem Halavurt

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