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Dünya Gerilim tırmanıyor! Bölgeye asker gönderme kararı aldılar
Dünya

Gerilim tırmanıyor! Bölgeye asker gönderme kararı aldılar

Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin bekleyişi devam ederken Çekya da sınırdaki tedbirleri artırarak bölgeye destek amacıyla 150 asker daha gönderme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 20:10:00 -
Gerilim tırmanıyor! Bölgeye asker gönderme kararı aldılar

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin bölgedeki bekleyişi sürüyor. Çekya da sınırdaki tedbirleri artırarak bölgeye destek amacıyla 150 asker daha gönderme kararı aldı.

Çekya'da gelecek haftadan itibaren başbakanlık görevini Petr Fiala'ya devredecek Andrej Babis, basına yaptığı açıklamada, 150 Çek askerin Polonya'ya destek amacıyla gönderilmesi önerisinde bulundu.

Babis, haftaya göreve başlayacak yeni Başbakan Fiala'nın da bu görüşe sıcak baktığını kaydederek Çek askerlerinin doğrudan "göçmenlerle" muhatap olmayacağını, sınır güvenliğinde Polonyalı askerlere destek sağlayacağını bildirdi.

Askerlerin 6 ay süresince burada hizmet vereceğini aktaran Babis, önerinin meclisin her iki kanadında görüşüldükten sonra yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi.

İki ülke sınırında yaşananlar

Suriye, Irak gibi çeşitli ülkelerden Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan binlerce kişinin yaklaşık 3 aylık bekleyişi sürüyor.
Bu ülke ile sınırı olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere AB'li üst düzey yöneticiler, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun "göçmenleri AB içinde istikrarsızlığa yol açmak amacıyla kullandığı" suçlamasında bulunuyor.

Belarus tarafı ise AB'nin iddialarına karşı çıkarak sınırda toplanan kişilerin hedefinin kendi ülkeleri değil Avrupa'ya geçmek olduğunu savunuyor.
Soğuk hava koşulları ve kötü beslenme nedeniyle iki ülke sınırında bekleyen en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

 

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