Gerilim tırmanıyor! Akşener'in evinin önünde toplandılar

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Meral Akşener arasındaki söz düellosunun ardından bir grup Akşener'in evinin önüne giderek protesto gösterisi yaptı.

"Çakallar nerede bozkurtlar burada"

"Çakallar nerede bozkurtlar burada" sloganlarıyla Meral Akşener'i protesto eden gruba Akşener "Erkekseniz gelin vurun, hadi gelin vurun yuh be" şeklinde tepki gösterdi.

"Yüreğin yetiyorsa kendin gel"

Akşener yaşanan o anlara ait videoyu sosyal medya hesabından "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" diyerek paylaştı.