Gerilim tırmanıyor! Akşener'in evinin önünde toplandılar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter üzerinden, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yaylım ateşine tutmasının ardından, gece geç saatlerde Akşener'in evinin önünde toplanan bir grup genç slogan atarak protesto gösterisinde bulundu.05 Ekim 2018 Cuma 08:11
MHP lideri Devlet Bahçeli ve Meral Akşener arasındaki söz düellosunun ardından bir grup Akşener'in evinin önüne giderek protesto gösterisi yaptı.
"Çakallar nerede bozkurtlar burada"
"Çakallar nerede bozkurtlar burada" sloganlarıyla Meral Akşener'i protesto eden gruba Akşener "Erkekseniz gelin vurun, hadi gelin vurun yuh be" şeklinde tepki gösterdi.
"Yüreğin yetiyorsa kendin gel"
Akşener yaşanan o anlara ait videoyu sosyal medya hesabından "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" diyerek paylaştı.
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