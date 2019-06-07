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Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş gemileri birbirine girdi

Güney Çin Denizi'nde ABD ve Rus savaş gemileri birbirine girdi. Bölgede, ABD'ye ait savaş gemisi USS Chancellorsville, Rusya'ya ait Admiral Vinorgardov savaş gemisinin önünü kesti. Yaşanan olayın ardından ABD basını, gerginliğin görüntüsünü son dakika olarak paylaştı.

07 Haziran 2019 Cuma 15:30
Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş gemileri birbirine girdi

ABD'ye ait savaş gemisi USS Chancellorsville, Güney Çin Denizi'nde aniden rota değiştirerek Rusya'ya ait Admiral Vinorgardov savaş gemisine 50 metre yaklaşarak önünü kestiğini öne sürdü. Rusların bu iddiasına ise ABD'den jet yanıt geldi. CNN International televizyonun Pentagon muhabiri Barbara Starr, sosyal medya hesabı Twitter'dan gerginliğin yaşandığı anın görüntüsünü paylaştı.

Rus Pasifik Filosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Çin Denizi'nde aniden rota değiştiren ABD'ye ait savaş gemisi USS Chancellorsville, Rusya'ya ait Admiral Vinorgardov'a yaklaşarak, 50 metre önünden geçti.

Açıklamada Rus mürettebatın çarpışmayı önlemek için ani manevralar yaptığı belirtildi.

ABD'den jet yanıt

Rusya'nın açıklamasına ise ABD'den yanıt geldi. ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, "Bir helikopterin inmesi sırasında bir Rus savaş gemisi arkadan hızlanarak geldi. Uygun olmayan bir mesafeye, yani yaklaşık 15-30 metreye kadar yanaştı. Bu ani ve güvenli olmayan bir hareket. Dolayısıyla USS Chancellorsville motorlarını durdurarak manevra yaptı ve çarpışma ihtimalini ortadan kaldırdı" ifadesi kullanıldı.

ABD'li komutan Clayton Doss da, Rusya'nın iddiasının bir propaganda olduğunu söyledi.

Güney Çin Denizi sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor. Güney Çin Denizi sorunu sebebiyle ABD bölgede savaş gemilerini bulunduruyor. ABD böylelikle Pekin yönetimine bölgede baskı politikasını sürdürmüş oluyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:30
  1. ABD
  2. Rusya

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