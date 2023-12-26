  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gerilim tırmanıyor! ABD üssüne roketli saldırı
Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD üssüne roketli saldırı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 22:33:00 - 2023-12-26 23:10:44
Gerilim tırmanıyor! ABD üssüne roketli saldırı

İran yanlısı silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu el-Şeddadi üssüne roketli saldırı düzenlendi.

Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. İran yanlısı silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin Hasake kentinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Şeddadi üssüne roketli saldırı düzenlendiğini duyuruldu. Roketlerin tam hedefine isabet ettiğini belirtilen açıklamada, “Düşman kalelerini yok etmeye devam edeceğiz” denildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere 100’den fazla saldırı düzenlendi.

ABD, dün Irak’ta Haşdi Şabi güçlerini vurmuştu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde dün ABD öncülüğündeki DEAŞ karşı koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 1’i ağır olmak üzere 3 ABD askeri yaralanmıştı.

Saldırıyı İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'ı üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ABD Savunma Bakanlığı'na misilleme talimatı vermişti.

ABD, saldırıdan saatler sonra Babil kentinde Haşdi Şabi güçlerine ait karargahı bombalamıştı. Irak hükümeti, ABD’nin saldırısını sert dille kınamış, saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump'tan İran ifşası! 'Bizi arayıp ABD üssüne göstermelik saldırı yapacaklarını söyleyip izin istediler'" target="_blank">
Trump'tan İran ifşası! 'Bizi arayıp ABD üssüne göstermelik saldırı yapacaklarını söyleyip izin istediler'
Trump'tan İran ifşası! 'Bizi arayıp ABD üssüne göstermelik saldırı yapacaklarını söyleyip izin istediler'

Gündem

Trump'tan İran ifşası! 'Bizi arayıp ABD üssüne göstermelik saldırı yapacaklarını söyleyip izin istediler'

ABD üssü vuruldu
ABD üssü vuruldu

Dünya

ABD üssü vuruldu

ABD üssüne saldırı düzenlendi
ABD üssüne saldırı düzenlendi

Dünya

ABD üssüne saldırı düzenlendi

Irak’ta ABD üssüne roketli saldırı
Irak’ta ABD üssüne roketli saldırı

Gündem

Irak’ta ABD üssüne roketli saldırı

Son dakika! ABD üssüne SİHA saldırısı
Son dakika! ABD üssüne SİHA saldırısı

Dünya

Son dakika! ABD üssüne SİHA saldırısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23