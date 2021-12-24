Gerilim tırmanırken... İran'dan Azerbaycan açıklaması
Türkiye'nin verdiği desteğin ardından Ermenistan karşısında Karabağ'da zafer ilan eden Azerbaycan'a karşı gerilimi tırmandıran hamlelerde bulunan İran'dan flaş bir açıklama geldi.
Ermenistan karşısında Karabağ'da zafer ilan eden Azerbaycan'a karşı gerilimi tırmandıran hamlelerde bulunan İran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.
Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını belirten İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 22 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Abdullahiyan, "Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık. (Azerbaycan Devlet Başkanı) Sayın İlham Aliyev ile samimi görüşmede ilişkilerin yol haritası iyi şekilde çizildi. Mevkidaşım Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı (Sahibe Gafarova) ile de faydalı istişarelerde bulundum." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, komşularla ilişkilere öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.