Gerilim hiç beklenmedik yerde patladı! Çin ile Hindistan arasında çatışma
Hindistan Savunma Bakanlığı, Çin ile Hint askerleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. İki ülke arasında yaşanan gerilimde 11 asker yaralandı.
Hindistan ile Çin sınırında devriye gezen Hint askerleri ile Çinli askerler arasında arbede yaşandı.
Hindistan Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzey doğusundaki Çin sınırında devriye gezen Hint askerleri ile Çinli askerler arasında kısa süreli arbede yaşandığını açıkladı.
İki tarafın da "saldırgan tutumunun" neden olduğu belirtilen olaylarda 4'ü Hint, 7'si Çinli toplam 11 askerin hafif yaralandığı belirtildi. Taraflar arasında başlatılan diyalog ve bölgesel girişimlerin ardından olayın sonlandırıldığı dile getirildi.
Hint Savunma Bakanlığı, Nakula bölgesinde olayın yaşandığını belirtirken çatışmanın neden patlak verdiği ya da yaralıların durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunmadı.
Hindustan Times gazetesi bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde 150 askerin arbedeye karıştığını ileri sürdü.
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