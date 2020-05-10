  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Gerilim hiç beklenmedik yerde patladı! Çin ile Hindistan arasında çatışma

Hindistan Savunma Bakanlığı, Çin ile Hint askerleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. İki ülke arasında yaşanan gerilimde 11 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:17:00 -
Gerilim hiç beklenmedik yerde patladı! Çin ile Hindistan arasında çatışma

Hindistan ile Çin sınırında devriye gezen Hint askerleri ile Çinli askerler arasında arbede yaşandı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzey doğusundaki Çin sınırında devriye gezen Hint askerleri ile Çinli askerler arasında kısa süreli arbede yaşandığını açıkladı.

İki tarafın da "saldırgan tutumunun" neden olduğu belirtilen olaylarda 4'ü Hint, 7'si Çinli toplam 11 askerin hafif yaralandığı belirtildi. Taraflar arasında başlatılan diyalog ve bölgesel girişimlerin ardından olayın sonlandırıldığı dile getirildi.

Hint Savunma Bakanlığı, Nakula bölgesinde olayın yaşandığını belirtirken çatışmanın neden patlak verdiği ya da yaralıların durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunmadı.

Hindustan Times gazetesi bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde 150 askerin arbedeye karıştığını ileri sürdü.

Fransızlar, Suriye'de askeri tabur kurup Türkiye'ye karşı konumlandırdılar! Bakın kimlerden oluşuyor
Fransızlar, Suriye'de askeri tabur kurup Türkiye'ye karşı konumlandırdılar! Bakın kimlerden oluşuyor

Dünya

Fransızlar, Suriye'de askeri tabur kurup Türkiye'ye karşı konumlandırdılar! Bakın kimlerden oluşuyor

ABD’den gelen son açıklama şoke etti: Rusya o ülke ile Libya konusunda anlaştı
ABD’den gelen son açıklama şoke etti: Rusya o ülke ile Libya konusunda anlaştı

Dünya

ABD’den gelen son açıklama şoke etti: Rusya o ülke ile Libya konusunda anlaştı

BAE yine bir alçaklık peşinde! Planı reddettiklerini duyurdular
BAE yine bir alçaklık peşinde! Planı reddettiklerini duyurdular

Dünya

BAE yine bir alçaklık peşinde! Planı reddettiklerini duyurdular

Türkiye'den son dakika açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa...
Türkiye'den son dakika açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa...

Gündem

Türkiye'den son dakika açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı