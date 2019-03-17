Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz

Pakistan ve Hindistan arasında karşılıklı uçakların düşürülmesi ile zirveye ulaşan gerilimde, iki ülkenin füzelerini hazır konuma getirerek birbirini tehdit ettiği ortaya çıktı.

Hindistan'ın 14 Şubat'ta Srinagar kentine giden konvoyun Keşmir'de uğradığı saldırı sonucu 44 askerinin öldürülmesinden sonra, suçladığı Ceyş-i Muhammed (JeM) noktalarını vurma gerekçesi ile Pakistan hava sahasını ihlal etmişti. Yaşanan gerilimde İslamabad yönetimi Pakistan hava sahasını ihlal eden Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü, Hindistan ise bir Pakistan F-16'sını vurduğunu açıklamıştı.

İki ülke arasında tehditler

Sıcak temasın ardından Hindista ile Pakistan'ın füzelerini hazır hale getirdiği ve birbirilerine tehditler yağdırdığı ortaya çıktı.



Reuters'ın iddiasına göre, iki ülke arasındaki tehditler ABD'yi harekete geçirdi. Söz konusu iki nükleer gücün olası bir çatışmayı durdurmak için ABD'li yetkililer iki tarafla görüşerek daha büyük bir savaş senaryosunu durdurdu.

1 füze atarlarsa 3 füzeyle vururuz

Hindistan'ın sadece Pakistan'ı tahrik etmek için hava sadırıları düzenlediğini, söz konusu bölgelerde herhangi bir kampın olmadığını ve dağların bombalandığını açıklayan Pakistanlı yetkililer, Hindistan'ın füze tehditlerine daha sert bir tehditle cevap verdi.

Reuters, ismini vermediği bir Pakistan bakanının Hindistan'dan gelen füze tehditlerine yönelik açıklamasını hatırlatarak, ''Bir füze ateşlerseniz, üç füze ateşleriz dedik. Hindistan ne yaparsa yapsın buna 3 misliyle cevap vereceğiz.'' ifadelerine yer verdi.



Wahington kaynakları ise, ABD güvenlik danışmanı John Bolton'un, 27 Şubat gecesi ve 28 Şubat'ın erken saatlerinde Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefonla görüşerek sağduyu mesajı verdiğini ileri sürdü. Kaynaklar ABD makamlarının olası bir çatışmanın ne kadar tehlikeli olabileceğinin farkında olduğunu, dolayısıyla bunu önlemek için her şeyi yaptıklarını iddia etti.